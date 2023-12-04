Путин исполнит мечты трех детей в рамках «Елки желаний»
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ снял три открытки с мечтами детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний».
В числе открыток, которые вытянул с новогодней елки глава государства, оказались желания от девочки из Петербурга, которая мечтает выступить в роли ведущей новостей, восьмилетнего мальчика, который хочет побывать на озере Байкал, а также еще одного мальчика, желающего посетить Эрмитаж.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что ей выпало исполнить в рамках традиционной благотворительной акции «Елка желаний». По ее словам, она вытянула открытку девочки Сони из Свердловска, которая попросила розовый велосипед.
Благотворительная акция «Елка желаний» - это ежегодный марафон добрых дел. Уже у 60 тысяч детей со всей Российской Федерации исполнились желания за пять лет существования акции.