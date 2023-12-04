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Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Игнат Далакян
16:26 04.12.2023
Глава государства планирует вручить премию «Волонтер года» в рамках форума гражданского участия «Мы вместе».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

Планируется, что глава государства осмотрит павильоны, где представлены все регионы Российской Федерации. Также президент России вручит премию «Волонтер года» на церемонии, которая пройдет в рамках форума гражданского участия «Мы вместе». В мероприятии принимают участие 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Мероприятие демонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики. Еще одной задачей выставки является содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Ранее международная выставка-форум «Россия» побила абсолютный рекорд выставочного комплекса. За первые три дня открытия мероприятие посетили почти 450 тысяч гостей.

Напомним, что посетители выставки могут увидеть самые знаковые достижения народов России в последние годы в науке, промышленности и культуре. Огромная экспозиция, представляющая российские регионы, раскинулась на площади размером с 35 футбольных полей.

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