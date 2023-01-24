В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества уехавших из России

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В Государственной думе изучают вопрос о конфискации имущества россиян, которые покинули страну и оскорбляют ее. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, меры в отношении уехавших должны носить дифференцированный характер.

«У нас много разных деятелей, поэтому подход должен быть тоже дифференцированный, с пониманием того, что из них кто натворил», - цитирует РИА Новости спикера Госдумы.

Вячеслав Володин также отметил, что есть те, кто уехал, но продолжает жить за счет России, получая отчисления или гонорары, и «поливает грязью» ее.

«Мы, понятно, должны с вами реагировать. И конечно, возможно, принимать изменения в законодательство», - уточнил Володин.

Напомним, недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан России, которые покинули страну и занимаются ее оскорблением, дискредитацией Вооруженных сил, призывами к экстремизму и реабилитацией нацизма.

По его словам, в данный момент существующих мер реагирования недостаточно. Он отметил, что такие люди чувствуют безнаказанность за границей.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в данном вопросе не следует открывать «ящик Пандоры».