Песков призвал не открывать «ящик Пандоры» в вопросе имущества уехавших из РФ

Ранее Володин предложил добавить в УК РФ пункт о лишении имущества граждан России, которые уехали из страны и теперь открыто поддерживают украинских националистов.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о предложении лишать имущества россиян, покинувших страну.

По словам представителя Кремля, в данном вопросе не следует открывать «ящик Пандоры».

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные, они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», - сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с Life.

Напомним, сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что в УК РФ нужно добавить пункт о лишении имущества граждан России, которые уехали из страны и теперь открыто поддерживают украинских националистов, которые оскорбляют наше государство.

Так, российский актер Артур Смольянинов в беседе с одним из зарубежных средств массовой информации заявил, что готов участвовать в боевых действиях только на стороне Украины и что ему «наплевать», что будет с РФ, даже если от нее останется только «радиоактивный пепел».