В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших из России

Сергей Лебедев
08:35 13.01.2023
Инициатива касается тех, кто занимается оскорблением своей страны.
Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших из России
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан России, которые покинули страну и занимаются ее оскорблением, дискредитацией Вооруженных силы, призывами к экстремизму и реабилитации нацизма. C такой идеей он выступил в своем Telegram-канале.

«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», - написал Володин.

Политик отметил, что такие люди чувствуют безнаказанность за границей. Они, по его словам, полагают, что правосудие не дотянется до них.

Володин заявил, что правильно будет дополнить статьи Уголовного кодекса. В них нужно внести возможность конфискации имущества, которое необходимо для возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин обрушился с критикой на россиян, покинувших страну после объявления о проведении частичной мобилизации. Он предложил передавать их автомобили семьям участников спецоперации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:35 В стране и мире
Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших из России
07:42 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что переговоры с Украиной должны проходить напрямую
07:16 В стране и мире
Сенатор из Оклахомы потребовал не пускать украинских военных в штат для обучения ЗРК Partiot
05:31 В стране и мире
Видео
Настоящее и будущее неба: над какими проектами работает авиакомплекс имени Ильюшина
02:12 В стране и мире
Reuters сообщил о переброске большого количества военной техники на восточный фланг НАТО
Популярное
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.