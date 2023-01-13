Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших из России

Инициатива касается тех, кто занимается оскорблением своей страны.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан России, которые покинули страну и занимаются ее оскорблением, дискредитацией Вооруженных силы, призывами к экстремизму и реабилитации нацизма. C такой идеей он выступил в своем Telegram-канале.

«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», - написал Володин.

Политик отметил, что такие люди чувствуют безнаказанность за границей. Они, по его словам, полагают, что правосудие не дотянется до них.

Володин заявил, что правильно будет дополнить статьи Уголовного кодекса. В них нужно внести возможность конфискации имущества, которое необходимо для возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, в сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин обрушился с критикой на россиян, покинувших страну после объявления о проведении частичной мобилизации. Он предложил передавать их автомобили семьям участников спецоперации.