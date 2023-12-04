Путин поблагодарил волонтеров России за помощь бойцам спецоперации и их семьям
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участвующим в спецоперации бойцам, а также их семьям. Он сделал это на полях выставки-форума «Россия», которая проходит на территории ВДНХ.
Кроме этого, Путин наградил волонтера года. Им стала Наталья Аминева, которая получила награду вместе со своей семьей. Вместе с ней она и занимается помощью бойцам в зоне специальной военной операции - изготавливает окопные свечи, масксети и вяжет носки.
Владимир Путин добавил, что добровольцами и волонтерами в России в том или ином виде является четверть населения и желание помогать нуждающимся передается из поколения в поколение.
Ранее президент заявил, что солдаты и офицеры в зоне СВО защищают подлинную свободу для народа России.