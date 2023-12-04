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Путин поблагодарил волонтеров России за помощь бойцам спецоперации и их семьям

Тимур Шерзад
17:38 04.12.2023
Владимир Путин вручил премию «Волонтер года», им стала Наталья Аминева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участвующим в спецоперации бойцам, а также их семьям. Он сделал это на полях выставки-форума «Россия», которая проходит на территории ВДНХ.

Кроме этого, Путин наградил волонтера года. Им стала Наталья Аминева, которая получила награду вместе со своей семьей. Вместе с ней она и занимается помощью бойцам в зоне специальной военной операции - изготавливает окопные свечи, масксети и вяжет носки. 

Владимир Путин добавил, что добровольцами и волонтерами в России в том или ином виде является четверть населения и желание помогать нуждающимся передается из поколения в поколение. 

Ранее президент заявил, что солдаты и офицеры в зоне СВО защищают подлинную свободу для народа России.

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