Путин: солдаты и офицеры в зоне СВО защищают подлинную свободу для народа России
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что солдаты и офицеры в зоне специальной операции защищают подлинную свободу для народа России. Он заявил это на заседании Всемирного русского народного собора.
Путин подчеркнул, что в русской традиции невозможно восприятие себя свободным, если не свободны близкие, дети и Отчизна. Именно такую подлинную свободу, отметил президент, и защищают солдаты и офицеры в зоне специальной военной операции.
Владимир Путин добавил, что единственным источником власти может быть только по-настоящему свободный народ, который понимает ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями.
Также президент России констатировал, что Россия сражается за свободу не только для себя, но и для всего мира. При этом уже видно, как диктатура западного гегемона дряхлеет.