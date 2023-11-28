Путин: солдаты и офицеры в зоне СВО защищают подлинную свободу для народа России

Владимир Путин отметил, что в русской традиции человек не может быть свободным, если не свободны его близкие, дети и Отчизна.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что солдаты и офицеры в зоне специальной операции защищают подлинную свободу для народа России. Он заявил это на заседании Всемирного русского народного собора.

Путин подчеркнул, что в русской традиции невозможно восприятие себя свободным, если не свободны близкие, дети и Отчизна. Именно такую подлинную свободу, отметил президент, и защищают солдаты и офицеры в зоне специальной военной операции.

Владимир Путин добавил, что единственным источником власти может быть только по-настоящему свободный народ, который понимает ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями.

Также президент России констатировал, что Россия сражается за свободу не только для себя, но и для всего мира. При этом уже видно, как диктатура западного гегемона дряхлеет.