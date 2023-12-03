США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за нужд ВСУ

За время работы администрации президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в четыре раза.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине.

«В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», - передает слова Остина РИА Новости.

Необходимость еще в больших инвестициях в производство боеприпасов обусловлена высокими темпами их расходования ВСУ, объяснил политик.

За время президентства Джо Байдена производство артиллерийских снарядов в США увеличилось в четыре раза, указал глава Пентагона.

Поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. По данным Bloomberg, ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов в срок. Согласно ему, в течение 12 месяцев страны Запада обязуются поставить Киеву один миллион снарядов. На текущий момент план выполнен только на 30%.

В Кремле же считают ограниченным потенциал Запада по производству боеприпасов. Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль считает, что Киев должен начать производство боеприпасов самостоятельно.