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США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за нужд ВСУ

Ирина Егорова
00:40 03.12.2023
За время работы администрации президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в четыре раза.
США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за нужд ВСУ
© Фото: Cover ImagesKeystone Press Agency, Global Look Press
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине.

«В сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», - передает слова Остина РИА Новости.

Необходимость еще в больших инвестициях в производство боеприпасов обусловлена высокими темпами их расходования ВСУ, объяснил политик.

За время президентства Джо Байдена производство артиллерийских снарядов в США увеличилось в четыре раза, указал глава Пентагона.

Поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. По данным Bloomberg, ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов в срок. Согласно ему, в течение 12 месяцев страны Запада обязуются поставить Киеву один миллион снарядов. На текущий момент план выполнен только на 30%. 

В Кремле же считают ограниченным потенциал Запада по производству боеприпасов. Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль считает, что Киев должен  начать производство боеприпасов самостоятельно. 

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