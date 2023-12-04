Последнее интервью генсека НАТО говорит о решении США избавиться от своей марионетки по мнению французского политика Филиппо.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD и пришел к выводу, что в США решили обвинить Владимира Зеленского в неудачах. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

По мнению Филиппо, в США прибегли к одной из своих тактик по созданию марионетки, которую затем «бросают и уничтожают». Политик вновь призвал прекратить поставлять украинскому режиму деньги и оружие.

«Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку - Зеленского», - цитирует Life заявление Филиппо.

Ранее генсек НАТО признал, что позиции Украины на передовой будут ухудшаться из-за нехватки обеспечения ВСУ. Он сказал, что страны НАТО не смогли обеспечить украинскую армию необходимым количеством вооружения и призвал «готовиться к плохим новостям».