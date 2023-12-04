Политик Филиппо счел, что США готовятся бросить Зеленского
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу ARD и пришел к выводу, что в США решили обвинить Владимира Зеленского в неудачах. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.
По мнению Филиппо, в США прибегли к одной из своих тактик по созданию марионетки, которую затем «бросают и уничтожают». Политик вновь призвал прекратить поставлять украинскому режиму деньги и оружие.
«Плохие времена для Зеленского! Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку - Зеленского», - цитирует Life заявление Филиппо.
Ранее генсек НАТО признал, что позиции Украины на передовой будут ухудшаться из-за нехватки обеспечения ВСУ. Он сказал, что страны НАТО не смогли обеспечить украинскую армию необходимым количеством вооружения и призвал «готовиться к плохим новостям».