Экс-министра Абызова принесли на носилках для дачи показаний

Арестованного бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, заразившегося коронавирусом, доставили на носилках в камеру для дачи показаний для ФСИН по видеосвязи.

«Ваша честь, я госпитализирован с диагнозом ковид. Они меня насильно на носилках сюда принесли. Я потребовал дать мне письменную справку с моим диагнозом, они не дали», - заявил Абызов.

Адвокат Абызова предложил ему обратиться с заявлением к СМИ и рассказать о своем самочувствии, но в этот момент трансляция прервалась.

Уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, политик создал преступное сообщество, находясь на посту владельца нескольких коммерческих офшорных организаций, и совершил хищение крупной денежной суммы.