Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова

Ян Брацкий
14:50 08.02.2022
Он подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах.
Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова
© Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
Читайте нас на:

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в Гагаринский суд Москвы. В суд также направлены материалы в отношении его 11 предполагаемых сообщников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра РФ Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры во вторник, 8 февраля.

Фигуранты подозреваются в создании преступного сообщества, активном участии в его деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, и в мошенничестве в особо крупом размере.

Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года. Днем позже Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, бывший министр в апреле 2012 года вместе с сообщниками Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:00 В стране и мире
Видео
Груда металла и стекла: кадры массового ДТП на Рублевском шоссе
15:48 В стране и мире
Видео
Прокуратура показала кадры обысков в офисах компаний, убирающих снег в Петербурге
15:21 Спорт
Александр Терентьев стал бронзовым призером Олимпийских игр в лыжном спринте
14:19 В стране и мире
Во Франции запуск «Северного потока - 2» назвали стратегическим вопросом для Европы
13:21 В стране и мире
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
«Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.