Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в Гагаринский суд Москвы. В суд также направлены материалы в отношении его 11 предполагаемых сообщников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра РФ Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры во вторник, 8 февраля.

Фигуранты подозреваются в создании преступного сообщества, активном участии в его деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, и в мошенничестве в особо крупом размере.

Михаил Абызов был задержан 26 марта 2019 года. Днем позже Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, бывший министр в апреле 2012 года вместе с сообщниками Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Абызов занимал пост министра по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 по май 2018 года.