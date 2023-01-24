Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до миллиона за инструкции по созданию боеприпасов

Проект соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о наложении штрафа до миллиона рублей за распространение в СМИ и Интернете инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Проект соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесла группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Распространение такой информации приведет к ответственности в виде штрафов в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, от 40 тысяч до 80 тысяч - для должностных лиц. Предпринимателей будут штрафовать на суммы от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также предполагается наложение штрафов в размере от 800 тысяч до миллиона рублей для юрлиц. В отношении предпринимателей и юрлиц возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. Такое наказание действует и за публичное осквернение символов воинской славы - просто теперь в их число вошла и георгиевская лента.