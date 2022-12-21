Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Кроме того, согласно закону, склонение к диверсии грозит максимум 20 годами тюрьмы, а участие в диверсионном сообществе - 10 годами лишения свободы.

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Государственная дума России в третьем чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

Согласно документу, счета лиц, причастных к финансированию диверсий, будут блокироваться. Максимальное наказание за нарушение нормы - пожизненное заключение. Кроме того, за склонение к диверсии можно получить от 8 до 15 лет тюрьмы, а при использовании служебного положения - от 10 до 20 лет колонии.

Участие в диверсионном сообществе будет караться лишением свободы от 5 до 10 лет. Также Уголовный кодекс пополнится тремя новыми статьями, а именно - «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».

Напомним, проект закона внесли в Думу 8 декабря. Глава Комитета Госдумы России по безопасности Василий Пискарев в дополнение к инициативе заявил о необходимости внести поправки в законы об информационных технологиях и средствах массовой информации для блокировки ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств.