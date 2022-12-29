Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент

В данный момент такое наказание действует и за публичное осквернение символов воинской славы - просто теперь в их число вошла и георгиевская лента.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент.

В данный момент такое наказание действует и за публичное осквернение символов воинской славы - просто теперь в их число вошла и георгиевская лента.

В частности, по основному составу преступления предусмотрен штраф до трех миллионов рублей или до трех лет колонии. А за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или в Интернете предусмотрено от двух до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии.

А в других странах георгиевскую ленту, напротив, стремятся стереть. Ранее за ее ношение в Молдавии оштрафовали бывшего президента этой страны Игоря Додона.