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На Украине предупредили об «активных посадках» чиновников

Сергей Лебедев
19:08 23.01.2023
В Верховной раде заявили, что некоторые люди мародерят без страха и упреков совести.
На Украине предупредили об «активных посадках» чиновников
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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На Украине весной этого года пообещали начать активно сажать в тюрьму коррупционеров среди чиновников всех уровней. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», - пригрозил депутат в своем Telegram-канале.

Арахамия заявил, что некоторые люди «сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести». Это, по его словам, касается недавних закупок генераторов.

Напомним, в прошлом году американская телекомпания CBS показала фильм о махинациях с поставками вооружения на Украину. В материале журналисты заявили, что больше половины западных образцов не доходят до националистов из-за тотальной коррупции.

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