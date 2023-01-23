На Украине предупредили об «активных посадках» чиновников

В Верховной раде заявили, что некоторые люди мародерят без страха и упреков совести.

© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

На Украине весной этого года пообещали начать активно сажать в тюрьму коррупционеров среди чиновников всех уровней. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», - пригрозил депутат в своем Telegram-канале.

Арахамия заявил, что некоторые люди «сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести». Это, по его словам, касается недавних закупок генераторов.

Напомним, в прошлом году американская телекомпания CBS показала фильм о махинациях с поставками вооружения на Украину. В материале журналисты заявили, что больше половины западных образцов не доходят до националистов из-за тотальной коррупции.