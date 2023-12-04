Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей

© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и народный артист России Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей.

Свой голос за Машкова на внеочередном съезде СТД РФ отдали 176 избирателей. «Против» проголосовали 20 человек. Всего делегаты съезда выдвинули пять кандидатов, четверо из них взяли самоотвод.

До Машкова на протяжении 27 лет этот пост занимал Александр Калягин. Он же и предложил в конце октября переизбрать главу союза, поскольку «настало время, когда требуется реформирование».

Ранее занимавший пост гендиректора Большого театра более 10 лет Владимир Урин сообщил о своем последнем рабочем дне. На его пост назначен Валерий Гергиев.