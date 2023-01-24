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В Кремле предупредили российских граждан об опасности покушений со стороны Украины

Максим Крюков
13:26 24.01.2023
Пресс-секретарь президента России напомнил об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, к которому, по версии российских спецслужб, причастны власти Украины.
В Кремле предупредили российских граждан об опасности покушений со стороны Украины
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим причастен к страшным убийствам, отвечая на вопрос журналистов об имеющейся опасности для россиян с украинской стороны.

«Украина имеет отношения и к покушениям, и к чудовищным убийствам», - сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил об убийстве политолога Дарьи Дугиной, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы. По данным ФСБ, 20 августа автомобиль российской журналистки был подорван на Можайском шоссе в Подмосковье. За преступлением стоят украинские спецслужбы, а предполагаемой убийцей является гражданка Украины 1979 года рождения Наталья Вовк.

«Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна. Поэтому такая опасность для наших граждан есть», - резюмировал он.

Ранее газета The New York Times писала, что спецслужбы Соединенных Штатов считают, что часть украинского руководства санкционировала взрыв машины российской журналистки Дарьи Дугиной. Якобы это является элементом тайной кампании, которая, как опасаются американские официальные лица, может привести к расширению конфликта.

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