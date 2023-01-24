Блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Президенту футбольного клуба «Красава», который зарегистрирован на Кипре, грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

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На бывшего футболиста Евгения Савина, известного по YouTube-каналу «КраСава», завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы в отношении экс-игрока «Томи», «Крыльев Советов», тульского «Арсенала» и других клубов чемпионата России находятся в Тверском суде. Блогеру грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.



Весной 2022 года блогер опубликовал видео, в котором украинские футболисты высказались о вооруженном конфликте на Украине. Вскоре после этого президент футбольного клуба «Красава» сообщил, что покинул Россию и зарегистрировал команду на Кипре.

На YouTube-канал Савина подписаны более миллиона человек, а общее количество просмотров составляет почти 125 миллионов.

Накануне стало известно, что блогеру Эдварду Билу грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Его адвокат Сергей Жорин сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении пранкера из-за мема четырехлетней давности. По словам защитника, оснований для привлечения Била к уголовной ответственности нет.