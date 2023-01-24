В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Максим Крюков
12:16 24.01.2023
Президенту футбольного клуба «Красава», который зарегистрирован на Кипре, грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.
Блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
© Фото: Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

На бывшего футболиста Евгения Савина, известного по YouTube-каналу «КраСава», завели дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. В настоящее время материалы в отношении экс-игрока «Томи», «Крыльев Советов», тульского «Арсенала» и других клубов чемпионата России находятся в Тверском суде. Блогеру грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Весной 2022 года блогер опубликовал видео, в котором украинские футболисты высказались о вооруженном конфликте на Украине. Вскоре после этого президент футбольного клуба «Красава» сообщил, что покинул Россию и зарегистрировал команду на Кипре.

На YouTube-канал Савина подписаны более миллиона человек, а общее количество просмотров составляет почти 125 миллионов.

Накануне стало известно, что блогеру Эдварду Билу грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Его адвокат Сергей Жорин сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении пранкера из-за мема четырехлетней давности. По словам защитника, оснований для привлечения Била к уголовной ответственности нет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 В стране и мире
Лукашенко заявил, что Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении
12:31 В стране и мире
Видео
Депутат Москвичев заявил, что пересечение границы РФ по записи коснется только грузовиков
12:16 В стране и мире
Блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
11:44 В стране и мире
Замминистра обороны Украины подал в отставку после скандала из-за закупки продуктов
11:01 В стране и мире
Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть рассмотрена отдельно от Швеции
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.