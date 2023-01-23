SHOT: блогеру Эдварду Билу грозит уголовное дело за дискредитацию армии

Сообщается, что заявление на пранкера уже поступило в полицию.

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Блогеру Эдварду Билу грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщает Telegram-канал SHOT, заявление на пранкера уже поступило в полицию.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Пока неизвестно, что послужило поводом для заявления в полицию. Официальная информация не поступала.

Адвокат блогера Сергей Жорин в разговоре со «Звездой» заявил, что сейчас разбирается в ситуации.

Напомним, в марте прошлого года Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в аварии, в результате которой тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова.

На свободу блогера выпустили в минувшем ноябре.