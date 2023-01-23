Адвокат: полиция проводит проверку в отношении Эдварда Била из-за мема четырехлетней давности

Поводом для проверки стало заявление с просьбой привлечь блогера к уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

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Полиция проводит проверку в отношении блогера и пранкера Эдварда Била о дискредитации им российской армии из-за мема четырехлетней давности. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

«Поводом для проверки стало поступившее в правоохранительные органы заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности Била за дискредитацию Вооруженных сил РФ», - цитирует ТАСС слова адвоката.

По словам Сергея Жорина, оснований для привлечения блогера к уголовной ответственности нет.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что на пранкера написали заявление в полицию. Его заподозрили в дискредитации Вооруженных сил России.