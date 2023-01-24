Пушилин: «Артемсоль» в Соледаре восстановят после освобождения Артемовска

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Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче «Артемсоль» в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«"Артемсоль" точно будем восстанавливать... Это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска», - сказал он в эфире «Соловьев.Live».

Градообразующее для Соледара предприятие «Артемсоль» прекратило свою работу в апреле 2022 года. До этого оно являлось государственным монополистом по производству поваренной соли на Украине, поставляло свою продукцию в европейские страны.

Ранее Пушилин рассказал, что украинские националисты пытались взорвать соляные рудники при отступлении из Соледара.