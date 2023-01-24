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Боец арктической группы объяснил, как правильно зарываться в землю в зоне спецоперации

Виктория Косогляденко
11:15 24.01.2023
Несмотря на непривычную для этих военнослужащих южную температуру, арктическая мотострелковая бригада уверенно выполняет задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Их арктический нрав закаляется на юге, в зоне специальной военной операции. Именно здесь последние месяцы удерживает позиции отдельная арктическая мотострелковая бригада. По другую сторону полярного круга непривычно только на первый взгляд - эти парни адаптируются моментально. «Арктические волки» создают все условия для обороны стратегически важного направления.

«При любой смене позиций, когда мы приезжаем на новую точку, нужно зарыться в землю - чем глубже зароешься, тем целее будешь. Спасешься от минометных обстрелов, от снарядов. В основном это 85-й миномет, 120-й выдерживает. Даже прямое попадание», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Бизон.

Боец с позывным Бизон в арктический спецотряд попал после службы на большом десантном корабле Северного флота. У него с юности тяга к строительству - возводил дома, заводы, подземные паркинги. Теперь все блиндажи на позициях сооружают под его контролем. На уже обжитых блиндажах можно на время отложить бронежилет. Согреться, набраться сил, а еще почитать письма, которые шлют бойцам дети.

«Очень, очень радует, даже если не от своей жены и ребенка получаешь письмо. От любого ребенка нашей страны когда приходит письмо, слова поддержки читаешь, становится очень приятно и тепло на душе, потому что за тебя кто-то переживает, волнуется, ждет победы. А мы скоро ее принесем», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Крепыш.

Ни шагу назад, даже когда тяжело. Этим и прославилась арктическая бригада. В составе уникального подразделения - награжденные медалями «За отвагу», орденом Мужества и несколько Героев России. А сама бригада за высокие показатели выполнения задач представлена к званию гвардейской.

Ранее Минобороны России показало, как российский танк при поддержке БМПТ «Терминатор» сорвал наступление украинских боевиков в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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