Российский танк при поддержке БМПТ «Терминатор» сорвал наступление украинских боевиков в зоне СВО

Наступающую группу врага в лесном массиве обнаружила разведка при помощи БПЛА.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники в зоне специальной военной операции. Наступающие вражеские силы ликвидированы российским танком под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Российские разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли выдвижение подразделения противника на боевой машине пехоты (БМП), усиленное танком, в лесном массиве.

На встречу спешившимся боевикам выдвинулся российский экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» и открыл огонь по наступающим. Экипаж российского танка обошел группу с фланга и открыл огонь по бронетехнике противника.

В результате боя вражеские БМП и танк были уничтожены. Украинские боевики понесли потери и бежали.

Ранее МО РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.