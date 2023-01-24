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Бойцы «Арктических волков» показали укрепления на занятых позициях в зоне СВО

Максим Крюков
07:41 24.01.2023
Военнослужащий с позывным «Багдад» заявил, что бойцы отдельной арктической мотострелковой бригады не отдали ни одного участка противнику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады закрепились на стратегически важном направлении. Первым делом они создают укрепления и укрытия, которые способны выдержать постоянные минометные обстрелы. В зоне специальной военной операции эти бойцы практически с самого начала. Все, как один, профессионалы, с опытом службы в спецотряде в самых суровых условиях по другую сторону полярного круга. Даже название соответствующее - «Арктические волки». Сейчас за мужество и профессионализм бригада представлена к званию гвардейской.

«За всю историю военной операции батальон не отдал ни одного участка, не отдал ни одного метра и постоянно наступал только вперед, вперед и вперед. Этим на самом деле очень гордятся как личный состав, так и командиры. Тем, что ни одного участка никто так и не отдал. Даже в самые тяжелые такие моменты - это при выполнении задач на территории Херсонской области», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Багдад».

В составе уникального подразделения - военные, награжденные медалями «За отвагу», орденами Мужества, и несколько Героев России.

Ранее командир батареи «Мста-С» рассказал, как «артиллерийские планшеты» помогают поражать цели в зоне спецоперации. Артиллеристы ЦВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление пехоты на всех направлениях.

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