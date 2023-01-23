В стране и мире Госдеп США допустил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией для срыва ее вступления в НАТО Ян Брацкий После публичного сожжения Корана в Стокгольме президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО. © Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости Читайте нас на: Власти США допустили, что инцидент с сожжением Корана в Швеции является намеренной провокацией, призванной сорвать вступление страны в НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. «Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО», - цитирует РИА Новости заявление Прайса. Инцидент с публичным сожжением Корана произошел в минувшую пятницу напротив здания турецкого посольства в Стокгольме. Священную для всех мусульман книгу уничтожил глава националистической партии Дании Расмус Палудан. В Москве данный акт назвали «безобразной и провокационной атакой на ислам». Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович осудил действия радикала и призвал принять в его отношении соответствующие меры. Экспертное мнение и аналитика