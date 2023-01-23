В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдеп США допустил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией для срыва ее вступления в НАТО

Ян Брацкий
23:49 23.01.2023
После публичного сожжения Корана в Стокгольме президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Госдеп США допустил, что сожжение Корана в Швеции было провокацией для срыва ее вступления в НАТО
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
Читайте нас на:

Власти США допустили, что инцидент с сожжением Корана в Швеции является намеренной провокацией, призванной сорвать вступление страны в НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО», - цитирует РИА Новости заявление Прайса.

Инцидент с публичным сожжением Корана произошел в минувшую пятницу напротив здания турецкого посольства в Стокгольме. Священную для всех мусульман книгу уничтожил глава националистической партии Дании Расмус Палудан.

В Москве данный акт назвали «безобразной и провокационной атакой на ислам». Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович осудил действия радикала и призвал принять в его отношении соответствующие меры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:43 В стране и мире
Антонов встретился с новым послом США в России
20:10 В стране и мире
Путину представили проект соглашения о создании с Белоруссией центров подготовки военных
18:55 В стране и мире
Reuters: в ЕС согласовали передачу Киеву еще 500 млн евро военной помощи
18:34 Спорт
Видео
На Australian Open охрана хотела отнять у болельщика сербский флаг за сходство с российским
22:20 В стране и мире
Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат военнослужащим
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.