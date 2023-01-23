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Bloomberg: газовые плиты могут стать причиной астмы у детей

Анна Касаткина
09:20 23.01.2023
Исследования показали, что 12,7% случаев детской астмы в США могут быть связаны с использованием газовых плит.
Bloomberg: газовые плиты могут стать причиной астмы у детей
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Газовые плиты в жилых домах, по оценкам ученых и экспертов, могут провоцировать астму у детей. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказал агентству почетный профессор экологической эпидемиологии Утрехтского университета в Нидерландах Берт Брунекриф, исследования последнего времени показывают связь между диоксидом азота, который выделяется при приготовлении пищи на газовой плите, и повышенным риском развития астмы у детей. Опубликованное в декабре прошлого года в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения исследование показало, что 12,7% случаев детской астмы в США могут быть связаны с использованием газовых плит. В штатах, где газовые плиты особенно популярны, таких как Калифорния, Иллинойс, Массачусетс и Нью-Йорк, этот показатель еще выше, отметили ученые.

Как подчеркнул соавтор исследования, менеджер программы безуглеродных зданий одной из некоммерческих организаций США Брэйди Силс, хотя в работе и не указывается напрямую, что использование газовых плит вызывает астму, связь между статистическими данными очень сильная. При этом он призвал не паниковать, а осознать риск, который можно смягчить и нивелировать.

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