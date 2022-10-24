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Начать с себя: врач рассказал, как побороть ожирение у ребенка

Дарина Криц
01:30 24.10.2022
Специалист рассказал, что малоподвижный образ жизни современных детей также не способствует уменьшению заболеваемости ожирением.
Начать с себя: врач рассказал, как побороть ожирение у ребенка
© Фото: ТРК "Звезда"
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Специалисты по питанию все чаще констатируют рост в обществе детского ожирения. Так в разговоре с RT врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Алексей Калинчев призвал искать причины этой детской болезни в самой семье. Он отметил, что не получится кормить правильной едой только ребенка, а самим употреблять вредную еду: для детей пример родителей - это модель поведения.

«Не получится кормить правильной едой только ребенка, когда остальные члены семьи едят то, что есть нельзя. В этом и есть основная сложность. На прием к врачу детей с ожирением обычно приводят такие же родители. При этом у себя проблем они не видят и хотят, чтобы врач вылечил их ребенка отдельно от всей семьи. Так не получится. В семье все должны питаться правильно и своим примером показывать, что и как надо делать», - пояснил врач.

Специалист-эндокринолог указал и на малоподвижный образ жизни современных детей. Причинами стали дистанционное образование и детская зависимость от телефонов и прочих устройств.

«Откуда взялась тотальная гиподинамия? Тренд на дистанционное образование за годы пандемии COVID-19 также вносит свой негативный вклад. Из-за гаджетомании дети не хотят и не любят гулять на свежем воздухе, предпочитают сидеть дома и играть в виртуальные игры», - сказал Алексей Калинчев.

Он также отметил тенденцию на молодение детского ожирения в мире.

«К сожалению, нигде в мире не заметно, чтобы ситуация хоть как-то менялась к лучшему. Ожирение только молодеет и утяжеляется. Не за горами и бариатрические операции для детей, если ничего не изменится», - заключил врач-эндокринолог.

Ранее сообщалось, какие симптомы свидетельствуют о преждевременном старении. Американские врачи назвали плохой сон, хронические боли и различного рода воспаления, к которым большинство привыкает, одними из характерных признаков опережающего время старения.

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