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В Польше заявили, что после окончания конфликта на Украине страна станет очагом раздоров

Максим Крюков
08:34 23.01.2023
По словам обозревателя Myśl Polska, после окончания противостояния национальная идентификация украинцев будет основываться на «политике обиды, мести и реванша», вследствие чего страна станет очагом раздоров.
В Польше заявили, что после окончания конфликта на Украине страна станет очагом раздоров
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, GlobalLookPress
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Обещания стран коллективного Запада помочь в восстановлении Украины после завершения конфликта принесут только разочарование. Такое мнение выразил обозреватель издания Myśl Polska профессор Станислав Белень.

Эксперт отметил, что после окончания противостояния национальная идентификация украинцев будет основываться на «политике обиды, мести и реванша», вследствие чего, по словам Беленя, страна станет очагом раздоров. «Ни украинцы, ни их покровители и прихвостни» не будут способны разрешить эту проблему, подчеркнул автор материала. Он добавил, что по этой причине Варшава, став участником коллизии, лишилась выгодных связей с Москвой.

Ранее польское издание Niezależny Dziennik Polityczny писало, что у главы правящей в Польше национал-консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского уже давно зреет план по захвату западных территорий Украины.

По словам автора статьи, первым этапом этого плана было обретение Польшей контроля над украинским правительством. Теперь, согласно публикации, Качиньский начинает подготовку польской армии к прямому вторжению. Утверждается, что для этого уже созданы специальные лагеря для добровольцев.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша осуществляет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Глава СВР добавил, что польские власти намерены действовать инициативно и настойчиво, так как опасаются, что более влиятельные партнеры по Североатлантическому альянсу в зимние месяцы попытаются достичь договоренностей с Москвой, проигнорировав интересы не только украинцев, но и поляков.

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