Маленькой панде из Московского зоопарка подарили новый манеж

Малышка панды Диндин выросла из корзинки, теперь ей по размеру новый манеж - с вышивкой с морковками и бамбуками по периметру.

© Видео: t.me/svetlanaakulova1 © Фото: t.me/svetlanaakulova1

Детенышу панды Диндин подарили новый манеж, в старую корзинку малышка уже не помещается. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова и поделилась кадрами с пятнистой крошкой.

«Малышка уже едва помещается в корзинке и на весах. Зато новый манеж пришелся по размеру!», - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Для панды зоологи сшили простынки с морковками и бамбуком, они украшают манеж по периметру. В таком, пока еще просторном, манеже панда будет жить, пока ее не переселят в вольер.

Также зоологи провели осмотр панды, она весит уже 6545 грамм, а длина ее тела с хвостиком - всего 70 сантиметров.

Совсем недавно в пятницу 1 декабря детеныш начал ползать, теперь он может добираться до мамы самостоятельно. В зоопарке говорят, что с каждым днем шаги становятся увереннее.

Напомним, что сейчас идет голосование за имя для малышки. Всего вместе с китайскими специалистами были выбраны десять имен, среди них - Катюша, Маша, Сяо Мо, Цзин Дин и другие. Недавно панде исполнилось 100 дней, поэтому пришло время подобрать ей имя.