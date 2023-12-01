Маленькая панда из Московского зоопарка научилась ползать

Пока что малышка скользит, но каждый день ее шаги становятся более уверенными.

© Видео: Moscowzoo_official, Telegram © Фото: Moscowzoo_official, Telegram

Детеныш панды Диндин начал ползать, сообщает Московский зоопарк в своем Telegram-канале. Кроме того, были опубликованы соответствующие кадры.

«Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру - она ползает», - говорится в публикации.

В зоопарке подчеркнули, что это является важным этапом в развитии детеныша, теперь он может добраться до своей мамы самостоятельно.

Зоологи утверждают, что панда правильно сгибает свои лапы, однако сейчас конечности еще не окрепли, поэтому малышка скользит. Каждый день шаги становятся все более уверенными, добавили в зоопарке.

Несколькими днями ранее стало известно, что у маленькой панды появились первые зубы - крошечные нижние клыки.