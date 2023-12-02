Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша панды Диндин

Малышке исполнилось 100 дней, поэтому пришло время дать ей имя.

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать имя для детеныша панды Диндин. Об этом он написал в своем личном блоге.

Градоначальник объяснил, что сегодня маленькой панде исполнилось 100 дней, поэтому пришло время для, чтобы дать ей имя. Ранее стало известно, что малышка начала ползать, у нее появились первые зубы.

Собянин рассказал, что те десять вариантов, которые были предложены для голосования, были подобраны совместно с китайскими специалистами.

В голосовании принимают участие Катюша, Маша, Сяо Мо, Мо Мо, Цзин Дин и другие китайские имена. Больше вариантов и их значение - на сайте проекта «Активный гражданин». Там же можно отдать свой голос.

Кроме того, если вы не зарегистрированы на сайте mos.ru, проголосовать за лучшее имя для панды можно в нашем Telegram-канале.