Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша панды Диндин
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать имя для детеныша панды Диндин. Об этом он написал в своем личном блоге.
Градоначальник объяснил, что сегодня маленькой панде исполнилось 100 дней, поэтому пришло время для, чтобы дать ей имя. Ранее стало известно, что малышка начала ползать, у нее появились первые зубы.
Собянин рассказал, что те десять вариантов, которые были предложены для голосования, были подобраны совместно с китайскими специалистами.
В голосовании принимают участие Катюша, Маша, Сяо Мо, Мо Мо, Цзин Дин и другие китайские имена. Больше вариантов и их значение - на сайте проекта «Активный гражданин». Там же можно отдать свой голос.
Кроме того, если вы не зарегистрированы на сайте mos.ru, проголосовать за лучшее имя для панды можно в нашем Telegram-канале.