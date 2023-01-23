«Сами обрушили лестницы»: боец рассказал, как идут городские бои на окраине Артемовска
Российский боец штурмового отряда рассказал «Звезде», в каких условиях находятся украинские националисты на окраинах Артемовска. Также он отметил, что боевикам приходится выполнять безнадежные и безрассудные приказы своего руководства.
«Каждый дом - это крепость, его забираем по пять дней. Пацаны живут, ночуют вместе с противником в одном доме. Сейчас там у нас есть такой домик интересный, противник сам обрушил лестничные проходы и выйти не может, а на контакт не идет. Поэтому они там сейчас с голоду мрут. Уже шестой день, полностью его зачистили, дом наш, а на третьем этаже живет противник. Там только им лестницу подавать. Ну мы бы подали, если бы они на контакт пошли. Очень боятся, хотят отступить, но им начальство говорит не отступать», - сказал он.
Ранее командир одного из отрядов рассказал «Звезде», что бойцы российских формирований, которые сейчас активно штурмуют окраины Артемовска, уже практически вошли в город. Также он отметил, что украинские националисты спешно покидают свои позиции, некоторые из них предпочитают сложить оружие и сдаться.
Кроме того, были опубликованы кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска. Российские силы близки к прорыву обороны противника и оперативному окружению города. Украинских боевиков методично выкуривают из многоэтажек Артемовска. Противотанковые ракетные комплексы, такие как «Фагот», «Метис» или «Корнет», идеально подходят для этого.