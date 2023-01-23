«Пришла сила, которая их накажет»: российский боец рассказал о первых взятых домах в Артемовске

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы российских подразделений, которые сейчас активно штурмуют окраины Артемовска, уже практически вошли в город. Об этом «Звезде» рассказал командир одного из отрядов. При этом, отметил боец, националисты спешно покидают свои позиции, некоторые предпочитают сложить оружие и сдаться.

«Мы практически в Бахмуте и есть первые дома. На некоторых моментах они уходят и бросают позиции. Есть такие случаи, очень много. В некоторых моментах стали сдаваться в плен. Они понимают, что пришла сила, которая их накажет», - констатировал один из бойцов.

С теми, кто не желает отступать разговор другой – в ход идет оружие. За каждую улицу, дом и этаж идут ожесточенные бои. Сейчас наши войска близки к оперативному окружению города.