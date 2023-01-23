Националисты обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS

Украинские националисты открыли огонь глубокой ночью, о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Боевики киевского режима обстреляли населенный пункт Золотое в Луганской народной республике. Огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по н.п. Золотое с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

А накануне в ЛНР сообщили об очередном обстреле со стороны украинских боевиков. Националисты выпустили сразу шесть ракет по городу Стаханов. Стреляли из американских РСЗО. Также досталось населенным пунктам Донецкой народной республики.

В результате одного из таких обстрелов ранее получил повреждения газопровод в населенном пункте шахта Глубокая в ДНР. Удары пришлись по жилым кварталам.