В стране и мире В ДНР сообщили, что после обстрела со стороны националистов поврежден газопровод Ян Брацкий Несколько попаданий украинских снарядов зафиксированы в жилых районах, данные о жертвах и разрушениях уточняются. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: В результате обстрела украинскими националистами территории Донецкой народной республики в поселке шахта Глубокая поврежден газопровод. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «В результате обстрела поселка шахты Глубокая зафиксированы попадания украинских снарядов по улице Сухумская. Данные о разрушениях жилого фонда уточняются. Жители сообщают о повреждении газопровода», - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее стало известно об инциденте на газопроводе в Луганской народной республике, где произошел взрыв на магистрали в городе Лутугино. ЧП произошло вечером, без газа временно остались 11 тысяч человек. Экспертное мнение и аналитика