Украинские боевики выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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В ЛНР сообщили об очередном обстреле со стороны украинских боевиков. Националисты выпустили шесть ракет по городу Стаханов. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале представительства республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.52 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», - говорится в сообщении.

Также боевики активно обстреливают населенные пункты ДНР. За последние сутки было зафиксировано 26 обстрелов, в том числе снарядами «натовского» калибра. Погиб один мирный житель.