Президент Аргентины не намерен отказываться от диалога с Путиным из-за Украины

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Диалог Москвы и Буэнос-Айреса должен продолжаться несмотря на украинский кризис. Такого мнения придерживается президент Аргентины Альберто Фернандес. Он отметил, что не собирается рвать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на разность взглядов по поводу конфликта на Украине.

«В последний раз Путин позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины на чемпионате мира по футболу...», - рассказал Фернандес в интервью изданию Folha de Sao Paolo.

Ранее аргентинские власти призвали к началу переговорного процесса по Украине и выразили готовность содействовать ему.

Ранее стало известно о желании Мексики ввести с Россией безвизовый режим для более свободного доступа туристов в страну. Для этого, отметили в мексиканском посольстве в Москве, стороны ведут соответствующие консультации. В Мехико рассчитывают, что после достижения мира на Украине количество авиарейсов из России в Мексику возрастет.