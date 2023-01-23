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Власти Мексики хотят ввести безвизовый режим для российских туристов

Ян Брацкий
01:10 23.01.2023
Как сообщили в посольстве Мексики в Москве, с января по ноябрь 2022 года страну посетили почти 80 тысяч россиян.
Власти Мексики хотят ввести безвизовый режим для российских туристов
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Мексиканские власти проводят специальные консультации с профильными ведомствами в России для организации безвизового режима в будущем.

«Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с РФ. Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», - приводит газета «Известия» комментарий мексиканского посольства.

По данным издания, в Мехико рассчитывают на значительное увеличение авиарейсов из Москвы в будущем. До начала спецоперации по защите мирного Донбасса, самолеты из РФ совершали 27 рейсов в месяц. Сейчас о восстановлении воздушного сообщения между двумя странами пока не говорится.

Тем временем, официальная Москва занимается вопросом установления безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, о чем ранее сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. На Смоленской площади отметили, что с этими странами отношения развиваются поступательно и в положительном ключе.

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