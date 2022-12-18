Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной страны на ЧМ-2022

Владимир Путин по телефону поздравил Альберто Фернандеса с победой Аргентины на ЧМ по футболу.

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ по футболу в Катаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле уточнили, что после финального матча ЧМ-2022 состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, и Владимир Путин «тепло поздравил» Альберто Фернандеса с победой сборной его страны на ЧМ по футболу.

Напомним, что сегодня сборная Аргентины победила команду Франции и завоевала титул чемпиона мира по футболу-2022. Судьба Кубка мира решилась в серии послематчевых пенальти, где больше повезло команде Месси.