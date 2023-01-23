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Уникальный «Краснополь»: как работает боеприпас, который не промахивается

Александр Федорчак
03:24 23.01.2023
Боеприпас отличает то, что на конечном участке полета его направление корректируется по лазерной отметке, что гарантирует поражение цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Это не просто снаряд, а умное оружие. Высокоточный боеприпас «Краснополь» состоит из двух частей - лазерной головки самонаведения и заряда со взрывчаткой. «Краснополь» всегда попадает точно в цель с расстояния в 20 километров. Таких боеприпасов нет ни у одной армии мира. Массово «Краснополи» начали применять в зоне СВО. Они используются в гаубичной артиллерии. Например для «Мста-Б». Стреляет на 15 километров. Работают по закрытым позициям противника в лесопосадках и в день выпускают по десять таких снарядов. Корректируют снаряд на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Следит за этим оператор беспилотника. Бойцы говорят, что пока не промахивались.

«Мы поразили две бронемашины "Казак". Затем укрепы. Машина разгружала боеприпасы. Мы их уничтожили вместе с живой силой противника», - рассказал Наводчик орудия с позывным «Лом».  

За это весь расчет был представлен к наградам. Отпраздновать пока не успели, идет наступление и поэтому много работы.

«Сейчас наши подразделения, наши войска продвигаются. Мы, соответственно, прикрываем их и работаем для наступления и продвижения пехоты», - объяснил командир орудия огневого взвода гаубично-артиллерийской батареи с позывным «Добрый».

С Южно-Донецкого направления практически ежедневно приходят сводки о продвижении наших войск. Артиллеристы разбивают укрепления в лесу и все ближе подходят к заветной угледарской высоте.

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