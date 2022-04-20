МО РФ показало кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ «Краснополем»
Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом был нанесен по разведанному объекту, который находился в здании промышленной застройки.
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Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным боеприпасом пункта управления мотопехотного подразделения вооруженных сил Украины.
«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки», - говорится в сообщении министерства.
Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен, добавили в российском оборонном ведомстве. Было отмечено, что наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялось расчетом беспилотника.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.