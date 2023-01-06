Армия Командующий ВДВ наградил десантников за проявленный героизм в зоне спецоперации Генерал-полковник Михаил Теплинский поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В зоне проведения специальной военной операции состоялось вручение военнослужащим государственных наград Российской Федерации. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский наградил десантников. За проявленные мужество, отвагу и самотверженность на боевой службе военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и Суворова. © Минобороны России Командующий ВДВ Теплинский поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Сутками ранее проявившие отвагу в ходе спецоперации бойцы-десантники были удостоены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, медали Жукова, а также именных ножей и грамот от командующего Воздушно-десантными войсками. Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика