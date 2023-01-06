Командующий ВДВ наградил десантников за проявленный героизм в зоне спецоперации
Генерал-полковник Михаил Теплинский поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации.
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В зоне проведения специальной военной операции состоялось вручение военнослужащим государственных наград Российской Федерации.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский наградил десантников. За проявленные мужество, отвагу и самотверженность на боевой службе военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и Суворова.
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