Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии решений по поставкам танков на Украину

Борис Писториус заявил, что Германия не является единственной страной, выступающей против поставок.

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В ходе встречи на американской базе Рамштайн не было принято каких-либо решений о поставках на Украину германских танков Leopard. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято и каким оно будет», - заявил министр в эфире телеканала Feniks.

Глава ведомства добавил, что сейчас имеются доводы как за, так и против поставок, а мнения союзников расходятся. При этом Писториус опроверг информацию о том, что Германия якобы единственная выступает против поставок.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти Германии отказываются поставить танки Leopard Украине из-за военного прошлого страны и исторической памяти. При этом, если США поставят Киеву танки первыми, это облегчит задачу Германии.