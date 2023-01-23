Госдеп США анонсировал скорые новости от Берлина о передаче Leopard Киеву

© Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress

Новостей от Германии о поставках немецких танков Leopard на Украину следует ожидать в ближайшее время. Об этом заявил Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

«Мое впечатление после просмотра появляющихся новостных заголовков таково, что мы, возможно, в ближайшие часы или дни услышим больше от наших немецких союзников», - приводят его слова РИА Новости

Напомним, что недавно избранный министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что решение об отправке немецких танков на Украину будет принято и озвучено в ближайшее время. Он сказал об этом вскоре после встречи представителей оборонных ведомств стран НАТО на американской военной базе Рамштайн в Германии. Напомним, что тогда немцы оказались единственными, кто был против данной инициативы, поэтому на них оказывалось серьезное давление со стороны всех союзников, включая Украину и США.