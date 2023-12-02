Израильским переговорщикам из «Моссада» приказано покинуть Катар

Глава спецслужбы Давид Барнеа приказал своей команде вернуться в Израиль после того, как получил такое указание от Нетаньяху.

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В Израиле обвинили ХАМАС в невыполнении договоренностей, которые предусматривали освобождение всех захваченных боевиками женщин и детей.

Сотрудники израильской разведки «Моссад»получили приказ вернуться из Катара после того, как переговоры о прекращении огня зашли в тупик. Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Израиля.

Глава «Моссада» Давид Барнеа «приказал своей команде в Дохе вернуться в Израиль» после того, как получил соответствующее указание от Биньямина Нетаньяху, говорится в сообщении.

В Израиле обвинили ХАМАС в невыполнении договоренностей, которые предусматривали освобождение всех захваченных боевиками женщин и детей. Их список был одобрен самим радикальным движением.

Барнеа поблагодарил коллег из США и Египта, а также премьер-министра Катара «за партнерство и огромные посреднические усилия». В сообщении говорится, что за время гуманитарной паузы удалось освободить 84 израильских женщин и детей, а также 24 иностранных гражданина. Ранее сообщалось, что ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 136 человек. В их числе 17 женщин и детей.