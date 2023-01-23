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Швеция возобновила прием заявлений на визу для россиян

Семен Лавров
21:31 23.01.2023
Согласно публикации посольства Королевства в России, для получения визы следует обращаться в визовые центры.
Швеция возобновила прием заявлений на визу для россиян
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, GlobalLookPress
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Швеция возобновила прием заявлений на получение виз для граждан России. Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице шведского посольства в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах», - говорится в публикации.

Данная надпись повторяется на трех языках: английском, шведском и русском.

Прием заявлений на шведскую визу был приостановлен 16 января по техническим причинам.

На прошлой неделе в Швеции разразился международный скандал, связанный с антиисламской акцией датского радикала Расмуса Палудана. Она состояла в сожжении священной для всех мусульман книги - Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме. В связи с этим Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от его страны поддержки по вступлению в НАТО. Поступок Палудана также осудили и в российском МИД.

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