Швеция возобновила прием заявлений на визу для россиян
Швеция возобновила прием заявлений на получение виз для граждан России. Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице шведского посольства в социальной сети «ВКонтакте».
«Друзья, мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах», - говорится в публикации.
Данная надпись повторяется на трех языках: английском, шведском и русском.
Прием заявлений на шведскую визу был приостановлен 16 января по техническим причинам.
На прошлой неделе в Швеции разразился международный скандал, связанный с антиисламской акцией датского радикала Расмуса Палудана. Она состояла в сожжении священной для всех мусульман книги - Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме. В связи с этим Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от его страны поддержки по вступлению в НАТО. Поступок Палудана также осудили и в российском МИД.