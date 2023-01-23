В стране и мире Швеция возобновила прием заявлений на визу для россиян Семен Лавров Согласно публикации посольства Королевства в России, для получения визы следует обращаться в визовые центры. © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, GlobalLookPress Читайте нас на: Швеция возобновила прием заявлений на получение виз для граждан России. Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице шведского посольства в социальной сети «ВКонтакте». «Друзья, мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах», - говорится в публикации. Данная надпись повторяется на трех языках: английском, шведском и русском. Прием заявлений на шведскую визу был приостановлен 16 января по техническим причинам. На прошлой неделе в Швеции разразился международный скандал, связанный с антиисламской акцией датского радикала Расмуса Палудана. Она состояла в сожжении священной для всех мусульман книги - Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме. В связи с этим Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от его страны поддержки по вступлению в НАТО. Поступок Палудана также осудили и в российском МИД. Экспертное мнение и аналитика