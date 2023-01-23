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Названы причины, по которым Германия не спешит с передачей Украине танков Leopard

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:31 23.01.2023
Берлин оказался под неимоверным давлением со стороны партнеров по НАТО. От Германии требуют поставить танки Leopard Украине. Подробностями поделился корреспондент Константин Коковешнков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Желание Германии избежать ненужных сравнений со Второй Мировой, когда немецкие танки уже воевали против Советского Союза, в том числе и на территории Украины, вызвало бурю возмущения в Польше. Местный еженедельник Wprost изображает канцлера ФРГ Олафа Шольца в окружении страусов, засунувших голову в песок. А польский премьер Моравецкий обвиняет Берлин в саботаже решений до сих пор коллективного Запада и угрожает, что все равно предоставит танки - с Германией или без нее.

И хотя министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже заявила, что не возражает против передачи Польшей танков Leopard 2 Украине, сам Шольц эту тему пока никак не комментировал. Недавно назначенный им министр обороны Борис Писториус распорядился провести аудит всех имеющихся в Германии танков. То, от чего якобы за неделю до своей отставки отказалась его предшественница.

Еще одной причиной нежелания Германии первой делать шаг к эскалации конфликта называют умеренные позиции социал-демократической партии, которую и представляет Олаф Шольц. Она последовательно выступает против милитаризации и поставок оружия за границу. По другой версии, которую озвучила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Берлин просто опасается потерять рынки сбыта. Якобы если Германия разрешит другим странам экспорт Leopard, то впоследствии им на смену могут прийти уже американские Abrams.

«Если европейцы считают деньги, то это вряд ли произойдет, их танкистам придется переучиваться. Проще доразместить заказ на новые модели в Германии», - считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Итальянские журналисты подсчитали, что даже в лучшем случае Украина получит лишь треть от запрошенных ей трехсот немецких танков, стоящих на вооружении в 13 странах ЕС. Еще больше 20 танков Leopard 2 и почти 90 - его первоначальной модификации, ожидает ремонта в Германии. Но и их, если все-таки решение об этом будет принято, в ближайшее время использовать проблематично.

Еще один шаг заставить Германию передумать, предпримут на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

«Я считаю, что такой вид вооружений, как танки, должен быть поставлен на Украину. Но решение об этом принимают представители стран ЕС, и мы как раз здесь для того, чтобы это обсудить», - уверен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

О возможных поставках на Украину французских танков Leclerc заявил и глава пятой республики. При этом Эммануэль Макрон выдвинул целый ряд условий. Подобный шаг не должен привести к эскалации и ослаблению обороноспособности Франции. Тем временем на Украине запустили флешмоб, цель которого - добиться передачи танков.

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