РИА Новости: Назарбаева выписали из больницы после операции на сердце
Бывшего президента Казахстана госпитализировали на прошлой неделе.
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Бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева выписали из Национального научного кардиологического центра в Астане. Ранее там экс-руководителю страны провели операцию на сердце.
«Пациента выписали», - цитирует РИА Новости заявление источника в медицинских кругах столицы республики.
Напомним, Нурсултана Назарбаева госпитализировали на прошлой неделе. Бывшему президенту потребовалась операция на сердце.
Сообщалось, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Угрозы жизни Назарбаева нет.