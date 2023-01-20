Экс-президент Казахстана Назарбаев госпитализирован
Бывший и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из клиник Астаны. Сообщается, что возможно 82-летнему Назарбаеву предстоит хирургическая операция на сердце.
Об этом сообщило местное издание Knews со ссылкой на одного из казахстанских медиа-менеджеров - Александр Аксютиц.
«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», - приводит издание его слова.
Сутками ранее приводилась информация, что известного советского и российского кинорежиссера Никиту Михалкова перевели из палаты интенсивной терапии в обычную.
Информировалось, что состояние Михалкова улучшилось и он переведен из реанимации в линейное отделение.