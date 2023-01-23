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В Израиле задержали лже-главу канцелярии Макрона

Семен Лавров
18:03 23.01.2023
Расследование, в ходе которого полиция пыталась вычислить человека, звонившего европейским послам от имени главы канцелярии президента Франции, длилось два месяца.
В Израиле задержали лже-главу канцелярии Макрона
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, GlobalLookPress
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Полиция Израиля задержала жителя города Нетания, который выдавал себя за главу канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом написала израильская газета Ynet.

Согласно опубликованным данным, расследование длилось два месяца. Оно было начато по запросу из Елисейского дворца, в котором узнали, что некое лицо из Израиля совершает звонки европейским послам от имени главы канцелярии французского президента. Таким образом, человек пытался ввести дипломатов в заблуждение ради личной выгоды, пишет газета.

Однако в понедельник злоумышленника задержали. Во время обысков у 40-летнего жителя Нетании нашли поддельные печати и штампы госорганов Монако.

В конце прошлого года в Израиле прошли очередные выборы премьер-министра, в результате которых председателем правительства в третий раз был избран Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. 29 января он был приведен к присяге в Кнессете, а российский МИД, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с новым правительством под лидерством избранного главы Кабмина.

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